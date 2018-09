Extra politiecontroles op zwerfvuil en sluikstorten Rutger Lievens

04 september 2018

14u48 0 Aalst De politie van Aalst zal tussen 17 en 23 september extra controleren op zwerfvuil en sluikstorten in Aalst. Het is een echte plaag in Aalst en ook de mobiele camera's van de stad hebben het probleem nog niet uit de wereld geholpen. Bijna elke dag verschijnen er foto's op sociale media van gedumpte huisraad of zakken afval.

"Tijdens de handhavingsweek treden we aandachtiger en kordater op tegen sluikstorten", belooft de politie van Aalst. "Die week zullen er meer controles zijn, zowel anoniem als in uniform. We doen voet- of fietspatrouilles langs hotspots gekend voor een zwerfvuil- en/of sluikstortproblematiek."

"Diegene die zijn zwerfvuil correct in de vuilnisbak gooit, mag rekenen op een complimentje of een gadget. Diegene die zwerfvuil op de openbare weg gooit of diegene die sluikstort krijgt een GAS-boete", aldus de politie. "De actie wordt gedragen door politie, medewerkers van de stad Aalst, natuurinspecteurs ANB, gemeenschapswachten, Agentschap Wegen en Verkeer, …"