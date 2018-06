Extra parkeerplaatsen voor dorpskern 14 juni 2018

Nu de parkeerdruk in de dorpskern gestegen is, bekijkt de stad de mogelijkheid om een parkeerterrein aan te leggen in de Eeckhoutstraat. "Meldert-Dorp trekt dankzij haar groene imago veel wandelaars en fietsers aan. Vermits de stad nu beslist heeft om de pastorij van Meldert in concessie te geven en tegelijk ook de komst van Hof Den Tuitelaar behoorlijk wat extra volk naar Meldert lokt, is het duidelijk dat de reeds bestaande parkeerdruk in het centrum van Meldert nog zal toenemen", zegt schepen Dylan Casaer (Lijst A). "Er is bij de huidige eigenaar en huurder van het perceel naast de Maalderij de nodige bereidheid gevonden om mee te werken aan deze oplossing. Het schepencollege gaf alvast groen licht om de onderhandelingen hierover op te starten", zegt de schepen. "Door de aanleg van zo'n parking ondersteunen we de nieuwe ontwikkelingen in Meldert en verhogen we de leefbaarheid voor de buurtbewoners tijdens de drukke weekends. Bovendien is het een extra parkeermogelijkheid voor ouders en grootouders van schoolgaande kinderen tijdens de week."





(RLA)