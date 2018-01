Extra parkeerplaatsen aan dorpskern 02u42 0 Aalst Er komen 58 extra parkeerplaatsen op wandelafstand van de dorpskern van Herdersem.

"Binnenkort wordt het startschot gegeven voor de heraanleg van de Grote Baan in Herdersem", zegt schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P). "Om de overlast tijdens deze ingrijpende werken tot een minimum te herleiden, maakt de stad Aalst nu al werk van extra parkeerruimte in de Henri Moensstraat. Daardoor kijken we vooruit en creëren we ruimte voor 58 voertuigen op wandelafstand van de dorpskern", zegt ze.





Ook Herdersemse SD&P'er is tevreden. "Ik ben natuurlijk heel tevreden met deze ingreep. De parking zal ook klaar zijn tegen 15 januari en meteen al zijn dienst kunnen bewijzen voor de kermis van Sint-Antonius."





(RLA)