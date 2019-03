Extra klas in Sint-Jozefscollege Capucienenlaan: “Alle leerlingen van kamperende ouders worden ingeschreven” Rutger Lievens

20 maart 2019

15u18 0 Aalst De lagere school van het Sint-Jozefscollege aan de Capucienenlaan voert een capaciteitsverhoging door van 20 extra leerlingen. Zo kunnen alle ouders die afgelopen weekend kampeerden in de school hun kind inschrijven.

De directeur van de school, Johan De Meerleer, maakte vandaag het nieuws bekend. “De interesse in onze school was dit weekend buitengewoon hoog. Heel wat ouders hebben gekampeerd in onze sportzaal. Als directeur had ik wel verwacht dat er een wachtrij zou ontstaan, maar niet in die mate”, zegt hij. “De emotionele reactie van ouders die hier hebben overnacht en maandag te horen kregen dat de inschrijving voorlopig uitgesteld werd, heeft me zeker niet onberoerd gelaten. Totaal buiten mijn verwachting werd ook de lijst van indicatorleerlingen volledig ingenomen. Hierdoor zijn er 15 kinderen die we niet zouden kunnen inschrijven.”

4 in plaats van 3 containerklassen

Toch was de inspanning van de ouders niet tevergeefs. “Met al deze gegevens heb ik overlegd met onze raad van bestuur, leerkrachten en het lokaal overlegplatform in Aalst. We zijn tot de constatatie gekomen dat de school uitzonderlijk een capaciteitsverhoging kan doorvoeren met 20 leerlingen in het eerste leerjaar”, zegt hij. “Concreet betekent deze maatregel dat alle uitgestelde inschrijvingen voor het eerste leerjaar kunnen verzilverd worden in een gerealiseerde inschrijving. Ik ben er zeker van dat dit goed nieuws is voor iedereen.”

De school is volop in verbouwing en zal nu voorzien in vier containerklassen. “Normaal waren er drie containerklassen voorzien en gingen we de capaciteitsverhoging pas na volgend jaar doorvoeren. Door deze maatregel zullen we volgend schooljaar 4 klassen hebben in het eerste leerjaar met een leerlingenaantal van vooraan in de twintig.”