Expeditie Natuurpunt moet 1.500 euro opbrengen voor het Kluizenbos Rutger Lievens

25 januari 2019

19u43 0 Aalst Lander Wantens, Timo Van Der Veken en Daan Renders willen met Expeditie Natuurpunt 1.500 euro inzamelen voor het Kluizenbos in Aalst dat Natuurpunt recent aankocht. Via een online pagina met als teamnaam De kluizenaars en verschillende sponsoracties willen ze tegen juni minstens 1.500 euro inzamelen.

“Expeditie natuurpunt is een jaarlijks terugkerend initiatief, dat dit jaar voor de 4e maal doorgaat en waarin teams van 3 of 4 vrijwilligers geld inzamelen voor hun favoriete natuurgebied”, zegt Lander Wantens, natuurliefhebber en gemeenteraadslid voor Groen. “Geld dat gebruikt wordt voor de aankoop, of voor onderhoudswerken van een bepaald natuurgebied. Wij willen geld inzamelen voor het Kluizenbos, een natuurgebied op de grens van Aalst en Affligem dat Natuurpunt voorbije zomer aankocht. De vrijwilligers die het geld inzamelen gaan in het weekend van 22 en 23 juni samen met andere teams over heel Vlaanderen op weekend waar ze een wandel-, kajak-, of fietstocht van 60 km of meer ondernemen.”

“Het Kluizenbos is een mooi ongerept stukje natuur aan de rand van onze stad. Het maakt deel uit van de bosrijke gordel rond Erembodegem”, zeggen de drie. “Natuurpunt zal het bos bewaren en onderhouden zodat de toekomstige generaties er ook van kunnen genieten en de unieke fauna en flora bewaard kan blijven.”

Via een sponsorpagina https://expeditie.natuurpunt.be/project/16899 Kunnen er donaties gedaan worden.