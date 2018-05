Ex-voorzitter Groen op sp.a-lijst 22 mei 2018

Paul Nijs, ex-voorzitter van Groen, zal op de lijst van sp.a staan.





Nijs brak in maart 2016 met de partij, wilde eerst een nieuwe linkse partij starten, maar gaat nu toch in zee met sp.a. Hij hoopt zo een links front te vormen tegen 2024. "Een samenwerking tussen linkse partijen is niet gelukt, maar door op de sp.a-lijst te staan, kunnen we beginnen werken aan een progressieve frontvorming in Aalst. Die zal zeker nodig zijn als we het beleid van de stad anders willen kleuren, is het niet in 2018, dan wel in 2024", zegt Paul, die voorlopig wel nog een partijkaart heeft van Groen.





"We maken hiermee een duidelijke keuze. Onze kandidatenlijst wordt een groep die ruimer is dan de leden van sp.a of mensen uit de vakbond en mutualiteit", reageert sp.a-voorzitter Walter De Rijck. (RLA)