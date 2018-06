Ex-prins carnaval Chris Boone kiest voor Lijst A 13 juni 2018

Chris Boone, prins carnaval in 2010 in Aalst, staat op de 18de plaats van de partij Lijst A en is dus kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.





Lijst A maakte de namen van alle 43 kandidaten bekend. De naam van de lijsttrekker was al bekend, dat is Ann Van De Steen.





Op plaats 2 staat schepen Dylan Casaer, op 3 gemeenteraadslid Cathy Grysolle, op 4 staat Gert Cardon en Geneviève Spruyt maakt de top 5 compleet.





Marc Cottyn, samen met Van De Steen de sterke man achter Lijst A, staat op plaats 10. Lijstduwer is Daisy Van Gheit, voorzitster van het ASZ.





Ook carnavalist Guy Cornand, ondernemers Ramses Buekens en Annick Louwyck, en warmste vrijwilligster Rosita Monsieur hebben een plaats op de lijst. (RLA)