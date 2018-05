Ex-horecacoach baat Utopiacafé uit 15 mei 2018

03u13 0 Aalst Dinah Buysse was tot voor kort horecacoach in Aalst, maar zal nu zelf achter de toog staan in het Utopiacafé. Het college van burgemeester en schepenen heeft haar en Bart Guns de concessie toegekend.

De overeenkomst moet wel nog worden goedgekeurd op de gemeenteraad eind deze maand. "De zoektocht naar een concessionaris heeft even geduurd, maar we legden de lat dan ook hoog. Het Utopiacafé moet naadloos aanleunen bij de werking van de Academie voor Podiumkunsten en van onze bibliotheek", zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). "Wij vragen aan de concessionaris om laat open te blijven. Het mag niet alleen een bar zijn waar je iets kan drinken, maar je moet er ook iets kunnen eten. Daarbij vragen we ook kwaliteit maar we willen ook niet te exclusief zijn, want een belangrijk gedeelte van het publiek bestaat uit studenten en mensen met een beperkt budget."





Gedreven

De opening is voorzien voor 21 juni. Kersverse uitbaters Bart Guns en Dinah Buysse klinken tevreden. "We zijn heel blij dat de jury voor ons heeft gekozen. We zijn enorm gedreven en enthousiast om in zo'n mooi gebouw aan de slag te mogen gaan en mee aan het Utopiaverhaal te kunnen schrijven", zeggen ze. Het Utopiacafé beschikt over een keuken, een toog, vijftig zitplaatsen en een zuidgericht terras met een eigen ingang.





Door het vertrek van Dinah Buysse als horecacoach staat er nu een vacature open voor die functie. (RLA)