Ex-cafébaas schrijft encyclopedie van Belgische brouwerijen 22 februari 2018

02u45 0 Aalst François Verhofstadt (69) uit Aalst heeft een 776 pagina's tellende encyclopedie met een overzicht van alle Belgische brouwerijen van de zestiende eeuw tot nu.

Zelf was hij 26 jaar cafébaas in café Den Eekhoorn in Erembodegem en café Bergenhof in Aalst, maar zijn interesse in bier ging verder dan pinten tappen. "In totaal kon ik 6.520 brouwerijlocaties traceren.





In het boek staan 945 oude foto's van brouwerijen, 325 afbeeldingen van oude reclameplaten, je vindt er afbeeldingen van bierglazen, bierpotten, viltjes en kroonkurken. Ook 2.000 speelkaarten van brouwerijen. Tot slot staan in het boek ook nog 5.200 oude bieretiketten. Ik schenk aandacht aan de meer dan 600 nog bestaande brouwerijen, microbrouwerijen, amateurbrouwers en bierfirma's", zegt François, die negen jaar werkte aan dit boek.





De encyclopedie kost 59 euro en is te bestellen via from@telenet.be of via www.brouwerijboekbelgie.be.





(RLA)