Ewa Bekost: “Hopelijk spelen ze ons liedje ‘Lotj mor brannen’ tijdens de popverbranding” Rutger Lievens

14 januari 2019

12u20 0 Aalst De Aalsterse band Ewa Bekost heeft tien nieuwe nummers en een bonustrack klaar. De groepsleden zijn Kris Van de Velde, Stijn Van der Heyden en Tjen Soete. “We zetten al onze nieuwe liedjes gewoon online, waar iedereen ze gratis en voor niets kan downloaden”, zeggen ze.

De drie groepsleden startten in 2017 ‘Bekanst Bekost’ op. “Omdat elk van ons wat liedjes in de kast had liggen en we deze op een originele manier wilden uitbrengen. In 2017 kwam de eerste carnavals-usb uit: ‘Stekt em derin’. In 2018 volgde er een naamsverandering en werd ‘Bekanst Bekost’ ‘Ewa Bekost’ en brachten we niet één maar twee usb’s uit: ‘Stekt ze derin’ met maar liefst 25 carnavalsnummers”, aldus Kris.

“In 2019 stunten we opnieuw door al onze nieuwe liedjes (tien + bonus) gewoon online te zetten, waar iedereen ze kan en mag downloaden, gratis en voor niets”, zegt Kris Van de Velde. “Waarom we dit doen? Enerzijds omdat we geen winst nastreven en omdat we dit graag doen. Anderzijds doen we dit omdat dit nog nooit is gebeurd. We proberen onze liedjes op een originele manier bekend te maken.”

Popverbranding

Ewa Bekost hoopt dat hun liedjes carnavalshits worden. “Het zou mooi zijn mocht ‘Lotj Mor Brannen’ tijdens de popverbranding afgespeeld worden na de traditionele nummers van Guy Walgraef en Hendrik Daelman. Het zou wel eens leuk zijn een ambiancenummer te laten spelen op dat moment”, klinkt het.

Preventie

De muziekgroep doet ook aan preventie. “De bonustrack is gemaakt in samenwerking met Hans Van Bever van het Oorhuis om gehoorbescherming tijdens fuiven en ook tijdens carnaval aan de pompiers onder de aandacht te brengen. Gehoorschade is een serieuze zaak en daarom willen we mee in de preventie stappen”, zeggen de groepsleden. Meer info op www.ewabekost.be.