Evenementenhal krijgt milieu- en mobiliteitsonderzoek 07 maart 2018

Welke gevolgen zal het nieuwe evenementencomplex op de Tragel in Aalst hebben voor het milieu en mobiliteit? Nog tot 5 april kan je daarover info en inzage krijgen. "'Tragel 8', het consortium tussen Sobradis (Zabra Real Estate) en Vanhaerents Development, heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Aalst ondertekend voor de realisatie van een evenementencomplex, retailzone, woningen en kantoren op de Tragelsite langs de Dender in Aalst. In het kader van het vergunningentraject en realisatie van het project, worden in een eerste fase de mogelijke effecten van dit project op mens en milieu in kaart gebracht. Daarom is de procedure tot opmaak van een project-milieueffectrapport (project-MER) opgestart", aldus de stad. "In dit project-MER zullen de mobiliteits- en milieueffecten worden onderzocht. De kennisgeving vormt de eerste procedurele stap in de opmaak van dit project-MER."





Het kennisgevingsdossier kan worden geraadpleegd op de databank van de website van de dienst Mer: www.lne.be/mer-dossierdatabank, via ingave van het dossiernummer PR2537. Er kan ook een exemplaar worden geraadpleegd bij de stad Aalst. Opmerkingen kan je mailen naar planning.stadsvernieuwing@aalst.be. (RLA)