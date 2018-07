Even spectaculair, maar zonder knallen GEMEENTEN EN STEDEN KIEZEN VOOR DIERVRIENDELIJK, GELUIDSARM VUURWERK KOEN MOREAU RUTGER LIEVENS & CLAUDIA VAN DEN HOUTE

10 juli 2018

02u49 0 Aalst Het kermisvuurwerk van Burst gisteravond was een absolute primeur voor Erpe-Mere en omliggende gemeenten. Voor het eerst werd gekozen voor geluidsarm, diervriendelijk vuurwerk. Dat bleek een succes. "Onze hond keek toe en gaf geen kick", vertelt Anneleen Hendrickx. Denderleeuw en Aalst volgen.

Deze zomer zullen eigenaars van honden, paarden, koeien en andere dieren heel wat minder stress hebben tijdens de kermisvuurwerken in Erpe-Mere. De gemeente koos voor een - weliswaar 50 procent duurder - geluidsarm en diervriendelijk vuurwerk met muzikale effecten, een lasershow en vuurspuwers. Toch ging ook nog heel wat vuurwerk de lucht in. Helemaal stil is het dus niet. "Klopt. Het gaat om geluidsarm en niet om geluidloos vuurwerk. Groot verschil is dat het vuurwerk maximum 35 meter hoog geschoten wordt, waardoor er minder kracht nodig is en de knallen veel stiller zijn", vertelt schepen van Feestelijkheden Johan Van Vaerenbergh (CD&V). De talrijke toeschouwers die verzamelden op het perron van het station van Burst waren onder de indruk. Meest tevreden waren Wim en Anneleen Hendrickx met dochters Febe en Noa. Zij keken op het perron toe met hun hond Max op de arm. "We hoorden dat het diervriendelijk vuurwerk was en besloten het er op te wagen", vertelt Anneleen. Een succes. De reactie van hond Max beperkte zich tot het af en toe de oren spitsen. "Bijna niet te geloven. Vorige jaren baste hij zich thuis onnozel en moesten we hem buiten laten. Nu staan we dichterbij en geeft hij geen kik." Het vuurwerk leek nochtans niet anders. "Het is vooral veel stiller en de enorme 'bonken' aan het einde waren er niet bij." De ander kermissen van Erpe-Mere volgen en ook in Denderleeuw is er voor het eerst diervriendelijk vuurwerk op de nationale feestdag op 21 juli. "We hadden dit opgenomen in ons plan rond dierenwelzijn en het bleek technisch mogelijk, dus zijn ook wij er voor gegaan", aldus schepen van Dierenwelzijn Yves De Smet (sp.a/LvB). In Aalst is diervriendelijk vuurwerk, ondanks de vraag van Open Vld-gemeenteraadslid Joke De Swaef in oktober 2017, niet voor morgen. "Een gemiste kans", zegt zij. Schepen van Dierenwelzijn Dylan Casaer (Lijst A) zegt dat het 'work in progress' is: "Leveranciers verkopen soms vuurwerk als diervriendelijk terwijl er in de praktijk weinig verschil is met gewoon vuurwerk. We willen dit goed doen en dat kost wat tijd." Het vuurwerk op 11 juli in Aalst zal daardoor geen diervriendelijk vuurwerk zijn. "Vanaf 2019 wordt in Aalst het vuurwerk op alle kermissen in de deelgemeenten en op 11 juli diervriendelijk. Tot dan verwittigen we landbouwers met vee dat het kan knallen."