Eurosong op groot scherm 26 april 2018

Aalst De finale van het Eurovisie Songfestival zal ook dit jaar opnieuw op een groot scherm te zien zijn in Aalst.

"Op zaterdag 12 mei 2018 is de finale van de 63ste editie van het Eurovisie Songfestival. De stad Aalst grijpt deze wedstrijd aan om - net als vorig jaar - alle Aalstenaars afkomstig uit andere Europese landen uit te nodigen om samen op groot scherm te kijken naar de finale in Kaai 17", zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA).





Europees jasje

"De zaal wordt in een 'Europees' jasje gestoken, met aandacht voor de Europawerking van de stad Aalst en sensibilisering rond de Europese gedachte en de initiatieven van de stad rond inburgering en Europese en internationale samenwerking. De supporters worden aangemoedigd om allerlei attributen (zoals vlaggen, petten en pruiken) in de eigen nationale kleuren mee te brengen. De stad reikt 2 prijzen uit, een prijs voor de best verklede supporter en een prijs voor diegene met de beste prognostiek."





Iedereen is welkom op zaterdag 12 mei vanaf 20 uur in feestzaal Kaai 17, Liefdadigheidstraat 1 in Aalst. Vooraf inschrijven via www.aalst.be/eurosong. De persoon die het best gekleed is in traditionele klederdracht krijgt een prijs. (RLA)