Europa sluit luchtruim voor Boeing 737 MAX-8: Aalsterse gezinnen zitten vast in Bologna Rutger Lievens

13 maart 2019

09u40 0 Aalst Zeker twee gezinnen uit Aalst zitten al sinds gisterenavond vast in Bologna nu het Europees luchtruim gesloten is voor de Boeing 737 MAX-8. Na enkele incidenten met de Boeing 737 MAX-8, ging het luchtruim dicht. Het vliegtuig met onder meer twee Aalsterse gezinnen dat op weg was van Egypte naar Brussel moest landen in Italië.

Sarah Heuninck en haar gezin wachten op een nieuwe vlucht vanuit Bologna naar Brussel. Normaal gezien hadden ze dinsdagavond rond 21 uur moeten landen in Brussel. “We zijn een weekje naar Egypte op vakantie geweest met onze kinderen van 2 en 5 jaar. Het was nog maar een half uurtje vliegen toen we boven Noord-Italië te horen kregen dat het vliegtuig moest landen”, zegt Sarah. “Eerst was het de bedoeling om in Venetië te landen, maar daar kreeg de piloot geen toestemming voor. Dus hebben we een half uur rondgecirkeld om uiteindelijk toch te landen in Bologna. Een beetje spijtig allemaal, vooral als je weet dat het nog maar een half uur vliegen was tot in Brussel. In plaats van naar huis te vliegen, bleven we rondjes vliegen in Italië”, zegt ze.

Tegen middernacht was het gezin ondergebracht in een hotel aan de luchthaven van Bologna. “Op dat vlak is het wel goed geregeld allemaal. Deze namiddag zouden we met een ander vliegtuig kunnen vertrekken naar België. Jammer, want ik had eigenlijk vandaag op mijn werk moeten zijn”, zegt ze.