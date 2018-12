Ethische hackers hacken 16.200 euro bij elkaar voor het goede doel Rutger Lievens

21 december 2018

18u45 0 Aalst Dankzij de Aalsterse ethische hacker Inti De Ceukelaire en zijn hackerscollectief gaat er 16.200 euro naar vzw Clinicoders. Naar aanleiding van De Warmste Week nodigde het ethisch hackerplatform Intigriti tien hackers uit om de beveiliging van enkele grote bedrijven te testen. Wat de hackers daarmee verdienden, gaat naar het goede doel.

“Music For Life krijgt dit jaar steun uit onverwachte hoek. Ons ethisch hackerplatform Intigriti nodigde afgelopen zondag tien hackers uit om de beveiliging van enkele grote Belgische bedrijven te testen. Elke kwetsbaarheid die dankzij de hackers verholpen kon worden, werd door de deelnemende bedrijven beloond met een schenking aan het goede doel, goed voor 16.200 euro in totaal”, zegt ethisch hacker Inti De Ceukelaire. Hij overhandigde dit bedrag in naam van het hackerscollectief aan Vzw Clinicoders.

Clinicoders

“Clinicoders is een initiatief van CoderDojo, een vrijwilligersorganisatie die kinderen en jongeren op speelse wijze in contact brengt met technologie en programmeren”, legt Inti uit. “Het Clinicoders-project brengt CoderDojo naar kinderziekenhuizen, zodat ook langdurig zieke kinderen kunnen experimenteren met nieuwe technologieën en in contact kunnen komen met hun leeftijdsgenoten.”

100 procent beveiliging bestaat niet

De gedachte dat een tiental jongeren slechts enkele uren nodig hadden om de beveiliging van grote Belgische bedrijven te omzeilen, kan verontrustend klinken. De Ceukelaire nuanceert: “Een honderd procent sluitende beveiliging bestaat niet. Als bedrijf kan je ervoor kiezen om te wachten tot problemen zich stellen of preventief met ethische hackers samen te werken om ze te voorkomen. Het geeft vertrouwen om te zien dat we in België onze achterstand op gebied van cybersecurity inhalen en stilaan een voortrekkersrol innemen”, zegt hij.

Hacking For Life

Inti is al een paar jaar pleitbezorger van meer veiligheid op het internet. Om de beveiligingslekken te illustreren plaatste hij al eens carnavalsfilmpjes op de Twitter van Trump en op de website van het Vaticaan. Hacking For Life is een nieuw initiatief. “Dankzij initiatieven zoals Hacking For Life komt de goede kant van hacken steeds meer op de voorgrond”, zegt hij. “Op een paar jaar tijd zijn er meer ethische hackers dan criminele hackers in België. Hackers krijgen dankzij Intigriti tenminste de kans om hun vaardigheden in te zetten voor het goede. Dat werd hoog tijd, want we kunnen hun hulp goed gebruiken”, aldus een tevreden De Ceukelaire.