Ethische hacker plaatst fake news op officiële nieuwssite Vaticaan: "Onze Heer is nen ajoin" Inti De Ceukelaire 'hackt' website Vaticaan RUTGER LIEVENS

08 februari 2018

02u41 214 Aalst Aalstenaren hebben het altijd geweten en nu is ook Zijne Heiligheid ervan overtuigd: 'God is een Ajuin' staat immers officieel te lezen op de website van paus Franciscus. Ethisch hacker Inti De Ceukelaire vond een lek in de website van de paus en verwittigde de webmaster, maar toen die besloot het lek niet te dichten, maakte Inti via Aalstenaren hebben het altijd geweten en nu is ook Zijne Heiligheid ervan overtuigd: 'God is een Ajuin' staat immers officieel te lezen op de website van paus Franciscus. Ethisch hacker Inti De Ceukelaire vond een lek in de website van de paus en verwittigde de webmaster, maar toen die besloot het lek niet te dichten, maakte Inti via vaticanne.ws/ajoin bekend dat de hemel op aarde is ontdekt: Oilsjt.

"Paus Franciscus kondigt met veel enthousiasme aan dat de wereld op aarde is ontdekt. Na een onderzoek, geleid door de beste wetenschappers die het Vaticaan ter beschikking heeft, is Zijne Heiligheid tot de conclusie gekomen dat Aalst het Heilige Land is", staat te lezen op de officiële nieuwswebsite van het Vaticaan.



De paus deelt volgens de website nog mee dat Onze Heer voortaan een Ajuin genoemd mag worden. Om het helemaal af te maken wordt deze blijde boodschap nog opgevrolijkt met een videoclip vol nonnen en heiligen, dansend op de carnavalshit 'Onzjier es nen Ajoin'.

Vaticaan gecontacteerd

Enkele maanden geleden lanceerde het Vaticaan de nieuwe website. Ethisch hacker Inti De Ceukelaire - een rasechte Ajuin - vond een lek. Volgens hem is deze stunt onschuldig en ethisch verantwoord. "Ik heb het Vaticaan negen keer gecontacteerd, soms met weken ertussen. Ze besloten er niets aan te doen. Ik heb het Vaticaan uiteindelijk een redelijke deadline gegeven - tot 7 februari - zoals de industrie het voorschrijft. Na de deadline bleven ze bij hun standpunt (dat dit niet iets is dat ze willen oplossen) ook al wisten ze dat ik de informatie openbaar ging maken, zoals de procedure het voorschrijft", legt Inti uit.



"Ik heb het ook afgetoetst met enkele vooraanstaande mensen uit de industrie om 100 procent zeker te zijn dat mijn actie volledig ethisch verantwoord is. Deze stunt is heel onschuldig: niet kwetsend, heeft geen invloed op de website, is niet zichtbaar voor anderen en brengt niemand in gevaar. De pagina is alleen zichtbaar via de link vaticanne.ws/ajoin, de gelovige katholiek die de website van de paus bezoekt, kan dit zonder link niet vinden."



"Mijn ultieme droom is om de paus iets in het Aalsters te laten zeggen", zei De Ceukelaire vorig jaar al in onze krant. Daar is hij nu dus toch al bijna in geslaagd. "Het zou fantastisch zijn mocht hij op het balkon aan het Sint-Pietersplein staan, en het volk toespreken met de woorden 'Onzjier es nen Ajoin' (Onze Heer is een Ajuin, red.). Als ik die woorden ooit in zijn speech kan smokkelen, zal ik het niet laten."

Na negen mails en meer dan genoeg tijd blijft het Vaticaan dit geen probleem vinden. Iedereen kan zomaar 'fake news' verspreiden via hun nieuwssite. Tsja, als je het toelaat, mag er ook mee gelachen worden. #amen (2/2) Inti De Ceukelaire(@ intidc) link

Donald Trump

Inti De Ceukelaire wil als ethisch hacker de veiligheid op het internet verbeteren, en dat doet hij op zijn eigen Aalsterse manier. Zo zette hij vorig jaar een carnavalsfilmpje op de Twitter van Donald Trump. "Met deze actie wil ik de paus helpen, want iemand met minder goede bedoelingen kan zomaar fake news op zijn website plaatsen. Mijn vriendin vreest dat we op een zwarte lijst zullen komen en dat we niet meer voor de kerk zullen mogen trouwen, maar ik denk dat deze paus een 'chille pee' is. Bij de vorige zou ik het niet gedurfd hebben. Ik hoop niet dat dit internationaal gaat, maar het zou geweldig zijn moest CNN straks D'Haese interviewen en hij voor heel de wereld op televisie kan bevestigen: 'Onzjier es nen Ajoin'."

GOD = AALSTENAAR. Niet mijn woorden, die van de paus. Merci, @Pontifex! ¿¿ ¿¿ LINK: https://t.co/GbOQrr2NJg (1/2) pic.twitter.com/FsvVeniycg Inti De Ceukelaire(@ intidc) link