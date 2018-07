Escargotkraam gisteren gesloten wegens “te warm” In Aalst bleef het escargotkraam gisteren toe wegens ‘te warm’. Dit is niet onbegrijpelijk: de temperatuur in het escargotkraam liep op tot boven de 40 graden Celsius. Redactie

28 juli 2018

12u00 0

Voor Luc Cammu en Lily D'Hooge was het gisteren te warm om hun escargotkraam aan de Sint-Annabrug in Aalst open te doen. Volgens Luc Cammu was het gisteren weinig verantwoord om in het kraam, waar de temperaturen oplopen tot boven de 40 graden Celsius, te werken. "Het was simpelweg te heet in het escargotkraam. Maar vandaag zijn we wel gewoon terug open!"

Ook in andere steden bleven diensten dicht omwille van de hoge temperaturen. In Brussel sloten de gemeentediensten vroeger en in Bree was het containerpark de voorbije dagen gesloten.