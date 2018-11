Escape room op ASZ om personeel te sensibiliseren in ‘Week van de Patiëntveiligheid’ Rutger Lievens

19 november 2018

16u12 0 Aalst Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst sensibiliseert haar personeel wel op een heel originele manier: tijdens de ‘Week van de Patiëntveiligheid’ staat er een escape room in het ziekenhuis. Medewerkers kunnen er hun kennis over reanimatie, handhygiëne of evacuatie gebruiken om te ontsnappen. 150 personeelsleden zullen proberen te ontsnappen uit de escape room.

De op maat gemaakte escape room is opgetrokken in het magazijn op campus Aalst. Personeelsleden Stijn Segers en Sanne Van Lierde bouwden de escape room. “Ontsnappen is alleen maar mogelijk als het team patiëntveiligheid hoog in het vaandel draagt”, zeggen ze. “Een escape room is een spel waarbij men in een kamer wordt opgesloten en aan de hand van raadsels, puzzels en opdrachten moet zien te ontsnappen.”

“In de escape room zullen teams van vier of vijf personen allerhande factoren ontdekken die aanleiding kunnen geven tot risicovolle situaties in een ziekenhuis”, vertelt kwaliteitscoördinator Sanne Van Lierde. “Aan de hand van doe- en denkopdrachten kunnen ze zich een weg banen doorheen het parcours. Het team dat het snelst ontsnapt, wint. Kennis, vaardigheden en samenwerken zijn een must.”

In de escape room kan iedereen die verbonden is aan het ASZ een week lang terecht om te ontsnappen. “Patiëntveiligheid is niet alleen voor het zorgend en (para)medisch personeel van belang. Ook bijvoorbeeld het technisch, poets- en administratief personeel dienen op de hoogte te zijn. Voor de bezoekers en patiënten zelf is de escape room niet toegankelijk. Echter organiseren we tal van acties aan het onthaal op de drie campussen om deze themaweek onder de aandacht te brengen zoals een ‘hand-in-scan’. Het fluolicht van dit toestel laat de patiënten en bezoekers snel en eenvoudig weten of hun handen goed ontsmet zijn. Dit toestel beoordeelt objectief de techniek van een correctie handhygiëne.