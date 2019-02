Es Onzjier nen Ajoin? KMI voorspelt regen op carnavalszondag Rutger Lievens

25 februari 2019

19u10 0 Aalst Onzjier dat es nen Ajoin! Of toch niet? Nu zondag zal het regenen terwijl de stoet door de straten van Aalst gaat, voorspellen de meeste weermannen en -vrouwen.

De weersvoorspelling van het KMI luidt als volgt: “Zondag trekt een Atlantische regenzone oostwaarts over ons land. Het is bijgevolg zwaarbewolkt met soms regen of buien. De maxima liggen rond 10 of 11 graden en er staat een stevige wind uit zuidwestelijke sector”, staat er te lezen op de website van het KMI.

Dat is minder goed nieuws voor de carnavalist, wiens kostuum meestal wel bestand is tegen de kou, maar minder tegen regen. Onzjier heeft nog tot eind deze week om van gedacht te veranderen.