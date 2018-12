Eric en Annie vieren gouden huwelijksverjaardag Rutger Lievens

26 december 2018

11u11 0 Aalst Eric Goossens en Annie De Meyer uit Aalst hebben hun 50ste huwelijksverjaardag gevierd.

Eric werd geboren op 30 juni 1947 en Annie op 1 januari 1949, beiden in Zottegem. Ze leerden elkaar kennen op het speelplein waar zij beiden monitor waren en huwden op 17 december 1968 in Gretna in het Verenigd Koninkrijk. Eric ging aan de slag als bediende en Annie als onderwijzeres in het buitengewoon onderwijs, gedurende 37 jaar in Don Bosco in Aalst. Het koppel kreeg 2 zonen: Steven en David en 1 kleindochter Femke.