Ergerlijk: sluikstorters slaan weer toe Rutger Lievens

24 juli 2018

12u31 1 Aalst Sluikstorten is ook deze zomer weer een echte plaag in Aalst en deelgemeenten. Onder meer aan het Bauwensplein en in Herdersem ergeren mensen zich aan achtergelaten afval.

Een buurtbewoner van het Bauwensplein in Aalst, dichtbij het station, merkte een hoop afval op tussen de bloemen van het plein. "Het Bauwensplein in Aalst is echt prachtig! Mooie bloemen op de achtergrond", schreef hij bij een foto van een hoop afval tussen de planten.

Ook in Herdersem werd er afval gedumpt, daar gebeurde het naast een vuilbak. "Gelieve uw vuil mee naar huis te nemen en het niet te droppen aan Denderland", zei een buurtbewoner. Cathy Grysolle, gemeenteraadslid voor Lijst A en uit Herdersem, reageerde: "Ongelofelijk, dit maakt mij lastig. Ik geef het door aan de stadsdiensten om op te ruimen en hopelijk kunnen ze de dader vinden."