Erfgoedborden vertellen levensverhaal Pieter Daens 27 maart 2018

Naast de kapel op het Werfplein zijn drie erfgoedborden onthuld die het levensverhaal vertellen over journalist en volksvertegenwoordiger Pieter Daens én info geven over het industrieel verleden van de omgeving. Op maandag 26 maart 1918 overleed Pieter Daens, broer van priester Adolf Daens.





"Precies honderd jaar later worden op het Werfplein erfgoedborden ingehuldigd die het levensverhaal van Pieter Daens opnieuw in de herinnering brengen. Als priester Adolf Daens optrad als het boegbeeld van de beweging, dan was Pieter de motor," zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). "Het belang van Pieter Daens kan moeilijk overschat worden", voegt Vicky De Wolf van het Priester Daensfonds eraan toe.





Nog andere locaties

"Als drukker en uitgever verzorgde hij de propaganda van de beweging door middel van pamfletten en zijn twee kranten: Het Land van Aelst en De Werkman. Met de erfgoedborden brengen we deze markante Aalstenaar opnieuw in de belangstelling."





De erfgoedborden vertellen niet enkel het verhaal van Pieter Daens, maar ook van de middeleeuwse binnenhaven van Aalst en de latere industriële activiteiten op 'het eiland Chipka'.





"De erfgoedpanelen op De Werf vormen een tweede halte voor toeristen of geïnteresseerden in de industriële geschiedenis van onze stad," zegt schepen Van Overmeire. "Vorig jaar werden er al erfgoedpanelen op de site Schotte geplaatst. In de toekomst kunnen daar nog locaties bijkomen." (RLA)