Erembodegems bedrijf Aquasecurity breidt uit op industrieterrein Rutger Lievens

29 januari 2019

10u47 0 Aalst Het Erembodegemse bedrijf Aquasecurity groeit en opende een nieuw magazijn. AquaSecurity is een bedrijf gespecialiseerd in brandbeveiliging, meer specifiek in sprinklerinstallaties.

“Wij hebben niet alleen klanten in heel België, maar ook in Luxemburg, Frankrijk en Nederland. Aangezien wij op dit moment een bloeiend en sterk groeiend bedrijf zijn met zo’n 120 werknemers, werd beslist om een nieuw magazijn te openen, ook in het industrieterrein van Erembodegem”, aldus Aquasecurity. “Zo is er meer ruimte voor kantoren in het huidige gebouw en zijn daar groeimogelijkheden. Bij de vernieuwing werd gekozen voor een moderne stijl met veel glazenpartijen zodat er veel natuurlijk licht binnenvalt en er een open sfeer heerst.”

het bedrijf bestond in 2018 25 jaar.