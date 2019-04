Erembodegem verdeeld over komst gesloten psychiatrische gevangenis op Gates: “Beter dan een voetbalstadion of een feestzaal, maar vreemd dat er geen overleg was met de buurt” Rutger Lievens

12 april 2019

17u32 11 Aalst “Een late 1 aprilgrap?”, vragen sommigen zich in Erembodegem af als ze horen dat er een gesloten psychiatrische gevangenis komt op de terreinen van Gates. Uit een studie besteld door de stad, blijkt de Gates-site de meest ideale locatie in Aalst om een psychiatrische gevangenis te bouwen. “Beter dan een voetbalstadion, maar jammer dat dit zonder overleg beslist wordt”, zeggen de buren.

Silke Van Vaerenbergh (CD&V) is een Erembodegems gemeenteraadslid wiens partij CD&V in het stadsbestuur mee de locatie vastlegde van de nieuwe psychiatrische gevangenis. Toch begrijpt ze de ongerustheid in haar gemeente. “Op zich ben ik niet tegen het project want zo’n forensisch psychiatrisch centrum is een gemeenschapscentrum dat kadert binnen de ambitie van onze stad om een zorgstad te zijn. Ik vind het wel bijzonder jammer dat er voorafgaandelijk geen buurtoverleg geweest is. Studiebureau Arcadis geeft dan wel aan dat de Gates-site de meest ideale site zou zijn, om tal van redenen. Maar de buurt niet horen in deze, is voor mij respectloss en vind ik geen goede manier van werken”, zegt ze.

Wat met de mobiliteit?

“Het gaat hier over een principebeslissing van het college van burgemeester en schepenen over de voorkeurslocatie. Dan vraag ik mij toch af: wat met de mobiliteit en de leefbaarheid? Er zouden 120 geïnterneerden gehuisvest worden. Die krijgen bezoekers, er zijn leveranciers die aan en af rijden, maar ook heel wat medewerkers verplaatsen zich”, zegt Van Vaerenbergh (CD&V). “We moeten aandachtig zijn voor de mobiliteitsstromen die zo’n instantie met zich kan meebrengen. Ik wil er op wijzen dat dit - als dit project effectief doorgaat - de nodige aandacht vereist binnen het Masterplan Erembodegem.”

“Op vlak van veiligheid maak ik mij geen zorgen en stel ik het volste vertrouwen in onze federale en lokale instanties. Het gaat over een gesloten instelling, en hoe je het draait of keert, elke burger heeft recht op een gepaste verzorging. Met alle respect voor het geleverde voorbereidende werk in dit dossier, wil ik de bevoegde schepenen oproepen zo snel mogelijk overleg te plegen met de buurtbewoners. Ze hebben het recht op een correcte manier geïnformeerd te worden en gehoord te worden”, zegt het gemeenteraadslid.

Ook Marleen Stallaerts van Erembodegem Mobiel vraagt zich ook af welke impact dit zal hebben op de mobiliteit. “Het zwaar verkeer van Gates zal wegvallen, maar zo een instelling zal toch ook aanleveringen nodig hebben en hoeveel verkeer door bezoekers, verzorgend personeel, bewakers zal er door de buurt rijden? Allemaal door één straat”, zegt ze.

“Oef, geen voetbalstadion”

Op sociale media kan je ontgoochelde reacties lezen van Eendracht-fans. Gates is in het verleden genoemd als een van de mogelijke locaties van een nieuw Eendracht Aalst-stadion. De buren die wij spraken, zijn echter blij dat het geen voetbalstadion wordt. “We hebben liever dat er helemaal niks komt natuurlijk, maar het is een industrieterrein en geen bos”, zegt een buurman. “Een voetbalstadion zien we hier echt niet zitten, omwille van het lawaai, het verkeer en de vuiligheid die men achterlaat. Als er een petitie gestart wordt tegen deze psychiatrische gevangenis zal ik ze niet tekenen. Ik snap het wel”, zegt een buur.

Jan Bael woont aan de andere kant van de straat, rechtover de Gates-gebouwen. De oud-rijkswachter lijkt het plan om een gevangenis te zetten in zijn buurt niet zo erg te vinden. “Schrik heb ik alleszins niet. Het ging hier eens rond dat er een feestzaal zou komen. Daar ben ik wel tegen. Dat genereert veel nachtlawaai. Het is wel wat vreemd dat er geen infovergadering is geweest om te horen wat de buurt erover denkt, vooraleer dit werd beslist”, zegt hij.