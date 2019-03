Er wordt ook gewerkt tijdens carnaval: scheepvaartpolitie houdt houdt oogje in het zeil vanop Dender Koen Baten

02 maart 2019

18u39 0 Aalst Voor het eerst in de geschiedenis van Aalst Carnaval wordt de scheepvaartpolitie ingezet om vanop de Dender een oogje in het zeil te houden. Vorig jaar kwam een carnavalist uit Halle nog in het ijskoude water terecht en werd hij enkele uren later dood teruggevonden.

Langsheen de Dender in Aalst passeren tijdens de jaarlijkse hoogdagen talloze carnavalisten. In het verleden kwamen er al meermaals feestgangers in het koude water terecht die het niet overleefden. De kaai langs de Dender is zes kilometer lang, en onmogelijk om volledig af te sluiten met hekken, maar dit jaar is er toch een in extra veiligheid voorzien. “De technische dienst van de scheepvaartpolitie zal een oogje mee in het zeil houden op het water om de veiligheid te verhogen", zegt D’haese op Facebook.

Ook de brandweer zal massaal ingezet worden langsheen de Dender om snel te kunnen ingrijpen bij problemen of wanneer iemand in het water terecht zou komen. De stad wil op die manier niets aan het toeval overlaten.