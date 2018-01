Enrico's houtsnijkunst aan Kasteel Terlinden is 40 jaar oud 02u46 0 Foto Rutger Lievens

Houtkunstenaar Enrico Le Clair uit Aalst maakte 40 jaar geleden een beeldhouwwerk voor de kasteelpoort van kasteel Terlinden en na vier decennia hangt dat kunstwerk er nog altijd. Toen de stad het kasteel onlangs verkocht ging het over in privéhanden.





"Ik wens de nieuwe eigenaars dan ook veel succes met dit houten beeldhouwwerk en het mooie gebouw. In 1977 en 1978 kreeg ik van burgemeester Louis D'Haeseleer de opdracht om de meubels van kasteel Terlinden en de grote poort te renoveren. De beeldhouwwerken uit de 16de en 17de eeuw waren aangetast door de houtworm en ik heb ze opnieuw gemaakt met hout uit oude eik", zegt hij. "Ik ben nog altijd fier dat ik dit heb kunnen doen voor de stad", zegt Enrico.





(RLA)