Enrico Le Clair is zijn officiële Europaprins-sjaal kwijt: “40 jaar loop ik er al mee rond, hopelijk vind ik hem terug” Rutger Lievens

12 maart 2019

10u47 5 Aalst Enrico Le Clair (79) vraagt of iemand de sjaal heeft gezien die bij zijn Europaprins-outfit past. De sjaal is verloren geraakt of gestolen tijdens Enrico’s optredens in Aalsterse rusthuizen de voorbije weken. Hij kocht de sjaal in 1979 van een toenmalig Europaprins en volgens Enrico bestaat er maar één van.

Je zou kunnen zeggen, het is maar een sjaal, maar voor Enrico Le Clair is het wel degelijk belangrijk. Al vier decennia draagt hij hem en de sjaal hoort bij zijn groen-witte outfit van prins carnaval van Europa. “In 1979 heb ik hem gekocht van een Duitse Europaprins. Het was toen al een verzamelobject, er zou er maar één van bestaan”, zegt Enrico.

De dief of vinder kan er weinig mee aanvangen. “Als die persoon hem draagt, weten de mensen meteen dat het mijn sjaal is”, zegt Enrico. Verkopen wordt ook moeilijk. Het is een verzamelobject, maar de potentiële kopers zijn toch vooral Aalsterse verzamelaars en die gaan geen geld geven aan een gestolen sjaal.

Enrico Le Clair is ondanks zijn leeftijd druk bezig met optreden in Aalsterse rusthuizen. “Ik ben hem tijdens een van die optredens verloren geraakt. Waarschijnlijk toen ik optrad in woonzorgcentrum De Toekomst of in De Mouterij”, zegt Enrico. Wie de sjaal vindt, neemt contact op met Enrico op het nummer 0478/36.99.62.