Enrico heeft zijn 40 jaar oude Europaprins-sjaal teruggevonden Rutger Lievens

13 maart 2019

14u34 0 Aalst De vermiste Europaprins-sjaal van Enrico Le Clair is teruggevonden. Enrico raakte het collectors-item dat hij 40 jaar gedragen heeft, kwijt tijdens een optreden in een woonzorgcentrum.

Enrico deed via onze krant een oproep en dat levert nu resultaat op. “Ik ben opgebeld door de mensen van Kareeloven in Hofstade. Blijkbaar had ik mijn sjaal daar laten liggen bij een optreden. Deze ochtend lieten ze me weten dat ze de oproep hadden gelezen en dat ik de sjaal daar kan ophalen”, zegt Enrico. “Ik ben blij, het is een uniek stuk dat ik kocht van een Duitse Europaprins.”