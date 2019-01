Enrico (40 jaar prins) brengt ode aan keizer Kamiel Rutger Lievens

27 januari 2019

00u24 0 Aalst 2019 is het jaar van enkele belangrijke jubilea en dat is Dirk Verleysen van het Feestcomité niet vergeten. Op de prinsenverkiezing, voor de uitslag bekend wordt gemaakt, worden Luc Peirlinck, Enrico Leclair en keizer Kamiel in de bloemetjes gezet.

Luc Peirlinck, de bekende sceptenmaker van Aalst, is 50 jaar prins carnaval van Aalst. Enrico Leclair kreeg bloemen omdat hij 40 jaar prins is. Hij zong een ode aan keizer Kamiel Sergant, 50 jaar keizer van de carnavalsstad. Kamiel Sergant kan er niet meer bij zijn, maar zijn dochters Veerle en Hilde waren er om de honneurs waar te nemen. “Carnaval zit in zijn hart, en hij is er altijd bij”, zei Veerle. “Dit is echt wel een emotioneel moment voor ons.”

De prinsenverkiezingen van 2019 stond voor een stuk in teken van keizer Kamiel. Tussen de shows van de kandidaten en de prijsuitreiking brachten oud-prinsen de mooiste liedjes van keizer Kamiel.