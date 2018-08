Enorme stroompanne treft duizenden gezinnen

Koen Moreau en Koen Baten

01 augustus 2018

23u19 0 Aalst Een nieuwe elektriciteitspanne zorgde er voor dat tientallen straten in Aalst, Erpe, Erondegem, Burst en Ottergem woensdagavond omstreeks 22.45 uur zonder elektriciteit vielen.

Technici van Eandis werden opgeroepen om te kijken wat er dit keer aan de hand was en om de stroomtoevoer te herschakelen zodat zoveel mogelijk mensen opnieuw elektriciteit krijgen. Dat lukte vrij goed waardoor de stroompanne voor de meeste getroffenen in tijd beperkt bleef. Zaterdagavond 28 juli was er ook al een zware panne nadat een elektriciteitscabine op de Dendermondse Steenweg in Hofstade ontplofte. Vrijdagavond, een dag voor die ontploffing, veroorzaakte een ontploffing en kortsluiting in de hoogspanningscabine aan de kerk van Erpe eveneens zware problemen in Erpe en Aalst.

De stroompanne situeerde zich dit keer in onderstaande straten.

In Aalst:

Abbeelstraat, Asserendries, Bedrijvigheidstraat, Bert Van Hoorickstraat, Biekorfstraat, Boudewijnlaan, Capucienenlaan, Cesar Haeltermanstraat, De Ridderstraat, Dirk Martensstraat, Eegdeken, Erpestraat, Expostraat, Gentse Steenweg, Gentsestraat, Ingang Bonner, Ingang De Prez, Ingang Jelie, Ingang Van Bemten, Irisstraat, Jozef Meganckstraat, Karel Van De Woestijnestraat, Kattestraat, Koningin Astrid Park, Koolstraat, Korte Vooruitzichtstraat, Kreupelveldstraat, Ledebaan, Lindenstraat, Marktweg, Merestraat, Meuleschettestraat, Molendreef, Naarstigheidstraat, Nestor De Tièrestraat, Oliemolen, Oude Gentbaan, Oude Heerbaan, Paddenhoek, Park Terlinden, Paternosterstraat, Posthoornstraat, Raffelgemstraat, Regelsbruggestraat, Reinaertdreef, Roklijf, Siesegemlaan, Sint Jobstraat, Sinte Annalaan, Sinte Apoloniastraat, Spaarzaamheidstraat, Square Jacques Geerinckx, Steenstraat, Sylvain Van Der Guchtlaan, Terlindendreef, Terlindenstraat, Vakschoolstraat, Valerius De Saedeleerstraat, Verastenstraat, Vilainstraat, Volksplaats, Volksverheffingstraat, Vooruitzichtstraat, Wagenstraat, Wateringen, Weggevoerdenstraat, Wellekensstraat, Welvaartstraat, Zeeldraaierstraat

In Nieuwerkerken:

Achtermaal, Blauwenbergstraat, Louis Callebautstraat

In Burst:

Oudenaardsesteenweg

In Ottergem:

Keerstraat

In Erpe:

Allemansbos, Boskouterstraat, Boskouterstraatje, Bossestraat, Botermelkstraat, Dokter Germaan De Vosstraat, Dorpsstraat, Eegdeken, Erondegemkouterweg, Erpedorp, Evenbroekveld, Gentsesteenweg, Groenstraat, Grote Gentweg, Grote Zadelweg, Halfbunder, Hammersweg, Hersinkstraat, Het Leen, Hoeksken, Honegemmeersweg, Honegemstraat, Industrieweg, Jozef De Somerlaan, Kammelandstraat, Kantstraat, Kattelinnestraat, Katteweg, Kleine Gentweg, Kleine Ommegangweg, Kleine Steenweg, Koebrugstraat, Koekhamerstraatje, Kouterbosstraat, Kraaineststraat, Krevelhoek, Kromgrachtstraat, Kruiskensstraat, Lange Ommegangstraat, Ledeweg, Leedsesteenweg, Meiboomweg, Molenstraat, Molenweg, Neerveldstraat, Nerenbroekstraat, Oude Heerbaan, Oudenaardsesteenweg, Priester Daensstraat, Putstraat, Rooseveltlaan, Sint-Apolloniastraat, Vijfhuizen, Zevekootstraat, Zijpwegel, Zonneveldstraat

In Erondegem:

Azaleastraat, Bloemenstraat, Bovenweg, Ganzendries, Gentsesteenweg, Halfbunder, Hemelvelddreef, Korte Nieuwstraat, Kouterstraat, Lange Nieuwstraat, Leirekensweg, Leliestraat, Martelaarsweg, Overimpestraat, Rozenstraat, Zandstraat



Alle info over stroomonderbrekingen en vermoedelijke tijdstip van herstel zijn te vinden op www.eandis.be/nl/stroomonderbrekingen.