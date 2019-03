Enkele dagen na paddenoverzet: ‘Padden, kikkers en salamanders dood door ruimingswerken’ Rutger Lievens

13 maart 2019

11u16 3 Aalst De jaarlijkse paddenoverzet op de grens tussen Gijzegem en Mespelare redt elk jaar honderden dieren, maar al dat werk van de voorbije jaren lijkt nu voor niets te zijn geweest. De grachten vlakbij de paddenoverzet werden zonder overleg geruimd. Volgens Natuurpunt zijn de vele kikkers, padden en salamanders in de omgeving daardoor omgekomen.

De voorbije dagen waren vrijwilligers druk in de weer padden en andere amfibieën de Meersstraat en Scheutlagestraat over te zetten. Dat werk lijkt nu allemaal tevergeefs. “Zonder overleg met Natuurpunt of de paddenoverzetters werden nabijgelegen grachten geruimd. Door deze werken zijn alle amfibieën die er de afgelopen dagen werden overgezet, onder een dikke laag slib terechtgekomen op de oever van de beek en grachten. De meeste padden, bruine kikkers en salamanders zijn daardoor omgekomen”, zegt Rik De Baere van Natuurpunt.

Kaakslag

“Dit is een kaakslag voor de paddenoverzetters familie Rombaut-Claus die recent op onze nieuwjaarsdrink nog door Natuurpunt tot ‘Groenen Ajoin’ werden uitgeroepen voor hun jarenlange inzet”, zegt De Baere. “Els, Peter en hun twee dochters zorgen samen met vele anderen al jaren voor de veilige overzet van padden in de Meersstraat en Scheutlagestraat in Gijzegem. Zij zijn geshockeerd dat hun vrijwilligerswerk nu bewust is vernield door het blind optreden van de Polder Beneden-Dender.”

Natuurpunt betwijfelt het nut van de zeer verstorende ruimingswerken. “Zeker in natuurgebied. Het is totaal onbegrijpelijk dat deze werken worden uitgevoerd in deze periode van het jaar, in volle voortplantingsseizoen van de amfibiëen en van de bever. Het leven in de beken wordt totaal vernield en de oevers worden vervuild met schadelijk slib en allerlei afval. Dat konden we recent ook ondervinden langs de steenweg naar Oudegem waar een nieuwe bosaanplanting van Natuurpunt langs de beek onaangekondigd werd vernield”, zegt De Baere.

Natuurpunt roept de stad Aalst op om dringend de werken stil te leggen en de wettelijkheid ervan te controleren. De werkwijze van de Polder is niet meer van deze tijd. De stad moet een effectief overleg organiseren met het polderbestuur om dergelijke ruimingswerken vooraf met andere overheden (zoals Agentschap Natuur en Bos) en aangelanden (waaronder Natuurpunt) te bespreken om de noodzaak vooraf af te wegen en om natuurschade zo veel mogelijk te vermijden.”

Polder van de Beneden Dender

De Polder van de Beneden Dender is de vereniging die gesubsidieerd wordt door de stad en de provincie om de grachten en dijken tussen Aalst en Dendermonde te onderhouden. Jan Vermeir van de Polder van de Beneden-Dender geeft toe dat er eigenlijk geen contact is tussen natuurverenigingen en zijn vzw. “We proberen zoveel mogelijk met de natuurverenigingen rekening te houden en weten waar de gevoelige punten liggen”, zegt hij.

Anderzijds zegt Vermeir dat er vaak tegengestelde belangen zijn tussen de Polder van de Beneden-Dender en Natuurpunt. “Zij willen bevers en padden in de grachten, maar onze voornaamste opdracht is ervoor te zorgen dat de grachten niet overstromen en de dijken niet breken. Tegenwoordig zijn er veel bevers in de regio en die graven gaten in de dijken. We hebben de gemeentebesturen van Aalst en Dendermonde gewaarschuwd dat dit mogelijk kan leiden tot overstromingsgevaar. Ook het onderhouden van de grachten is in dat kader belangrijk. Als er een overstroming is en er staat een halve meter water in je huis, dan denk je niet meer aan de padden en kikkers, geloof mij”, zegt hij.

Willy De Bièvre, de beheerder van de grachten en dijken, ontkent dat er vele padden en andere amfibieën de dood vonden door zijn schuld. “We hebben alleen de vegetatie weggehaald, geen slib geruimd. De gracht is een klein stukje van een grote moerassige omgeving met poelen en daar is niet aan geraakt”, zegt hij.

Schepen van Leefmilieu is boos

Katrien Beulens, Aalsters schepen van Leefmilieu en Natuur, is geschokt. “Ik ben hier niet over te spreken. Zowel de dienst Milieu en Natuur als ikzelf werden hiervan, dankzij de alertheid van Natuurpunt, op de hoogte gebracht. We zoeken uit hoe dit kon gebeuren en zullen de Polder Beneden-Dender hierover op een gepaste manier aanspreken. Padden zijn beschermd. Als stad namen we eerder al acties om paddenoverzet mogelijk te maken. Indien grachten geruimd moeten worden, dan mag dit absoluut niet in deze periode van het jaar”, zegt ze.