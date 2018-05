Enige Vlaamse klimschouw staat in Schotte THE OUTSIDER OPENT IN SEPTEMBER OOK TOUWENPARCOURS RUTGER LIEVENS

08 mei 2018

02u47 0 Aalst Vlaamse fabrieksschouwen die gerestaureerd worden eindigen doorgaans als gsm-mast of nestplaats voor roofvogels, maar voor de Schotte-schouw werd een andere functie gevonden: klimschouw. De enige in Vlaanderen. Wie met de trein Aalst binnenrijdt ziet geen stadskanker meer, maar moedige klimmers die industrieel erfgoed trotseren.

Wat zouden de fabrieksarbeiders die 100 jaar geleden bij Schotte aan de slag waren ervan gezegd hebben, mochten ze geweten hebben dat er ooit recreanten voor de sport hun fabrieksschouw zouden opklimmen? De geschiedenis van de leerlooierij begint in 1870 toen Pierre-Joseph Schotte zijn eigen leerlooierij oprichtte in de huidige Alfred Nichelstraat te Aalst. In 1921 werd de ruimte in de stad te krap en werden nieuwe fabrieksgebouwen opgetrokken langs de Kapellekensbaan in Erembodegem aan de Dender omdat de leerlooierij veel water nodig had en naast de spoorlijn Brussel-Aalst lag. "De muur aan de Kapellekensbaan inspireerde Louis Paul Boon. In Europa stonden vroeger vele honderden, duizenden fabrieksschouwen en in veel steden zijn ze afgebroken of staan ze te verkommeren. Schoorstenen zijn bijna een bedreigde diersoort. Ze stonden ooit symbool voor vervuiling en worden nu symbolen voor historiek. Deze schouw was zo een merkteken van een zwaar vervuilde site. Nu niet meer, nu staat ze symbool voor de symbiose tussen sport en erfgoed", zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA).





Zoals de klimschouw zijn er geen twee in het land. De restauratie van de schouw kostte 120.000 euro. The Outsider neemt de rest van de omgevingsaanleg en de exploitatie voor zich en investeert 987.000 euro in onder meer een touwenparcours. De kliminstallatie aan de schouw is 16 meter hoog, de schouw zelf 50 meter hoog. Van op het hoogste punt van het klimparcours kan je op het dak van sportcomplex Schotte kijken. "De schouw restaureren is één ding, want wat doe je ermee? Het is geen fabrieksgebouw. Waar een schouw gerestaureerd werd, is ze nu een gsm-mast of doet ze dienst als vogelnest voor roofvogels. Hier kozen we voor een klimmuur", zegt Van Overmeire.





Schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V) mag in september nog een lintje doorknippen op Schotte. Dan is het touwenparcours klaar. "Met de opening van de klimschouw werd gestart met de laatste fase van het sportcomplex Schotte, namelijk de ontwikkeling van de buitensportactiviteiten", zegt Uyttersprot. The Outsider opent dan het touwenparcours van 16 meter hoog met mini-bungeejump. Met The Outsider kan je ook de Dender op, want er zijn kajak- en kanotochten.