En nu de vissen aan Kareeloven in Hofstade in de problemen, maar water oppompen uit Spiegelvijver mag niet meer Rutger Lievens

26 juli 2018

12u56 0 Aalst Bewoners van Hofstade signaleren dat het waterpeil van vijver aan de OCMW-serviceflats Kareeloven schrikwekkend laag staat en al het leven in het water bedreigd is. De provincie besliste echter dat de stad Aalst geen water meer mag oppompen uit de Spiegelvijver.

De voorbije dagen werden al de vissen gered in de museumgracht in de Burchtstraat in Aalst, nadat daar het water bijna volledig opgedroogd was. Nu doet zich hetzelfde voor in de vijver aan OCMW-serviceflats Kareeloven in Hofstade. Een bewoner vraagt de stad om dringende hulp. 'Onze vijver ziet groen. Onze vissen redden het niet lang meer... Plaats een pomp voor meer zuurstof , de verantwoordelijken die hieraan iets kunnen doen, zijn beiden in verlof', zegt hij op de Facebookgroep Ge Zetj Van Hofstoa As Ge.

Verschillende gemeenteraadsleden uit Hofstade zochten ondertussen mee naar een oplossing. Onder meer Joke De Swaef (Open Vld) en Ignace Verhaegen (N-VA) informeerden bij brandweer en OCMW. "Het is niet zo eenvoudig, want gisteren kreeg de stad Aalst van de gouverneur te horen dat ze geen water meer mogen oppompen uit de Spiegelvijver", zegt De Swaef (Open Vld). "En de brandweer inschakelen om water uit de Dender over te pompen is ook al niet zo simpel, want door het vuile water kan het materiaal van de brandweer kapot gaan."

Schepen Ann Van De Steen (Lijst A) zegt dat de pompwagen van de groendienst voortaan geen water meer uit de Spiegelvijver zal halen. "Het peil is daar ook te laag ondertussen. Onze pompwagen zal nu water halen uit de Dender en daarmee de bomen blijven sproeien. Er wordt ook bekeken of we via Aquafin geen gezuiverd rioolwater kunnen gebruiken daarvoor", zegt ze. "Over water voor de vissen van Kareeloven daarover is overleg met de provincie om te weten wat er mag en wat niet."