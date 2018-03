Els Keytsman in Het Wereldhuis 16 maart 2018

Op donderdag 19 april organiseert Curieus Aalst een lezing met Els Keytsman.





"Els Keytsman is directeur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum dat actief is onder de naam Unia. Doel van deze vereniging is het bevorderen van de gelijkheid van kansen, het omgaan met de diversiteit in onze leefwereld en het bestrijden van elke vorm van discriminatie. Zij pleit voor een inclusieve samenleving waarin een gelijke deelname wordt betracht van iedereen, hoe verschillend men ook is", zegt Curieus Aalst. "Het thema van deze informatieavond belangt ons allen aan. We krijgen ook de gelegenheid om vragen te stellen en in discussie te gaan over een van de meest urgente en actuele problemen van deze tijd."





De voordracht vindt plaats in Het Wereldhuis in de NIeuwbeekstraat in Aalst en start om 20 uur. Toegang kost 3 euro. (RLA)