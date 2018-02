Ellis Gourmet Burger opent met gratis hamburgers 22 februari 2018

Op 7 maart is het zover, dan opent Ellis Gourmet Burger de deuren in Aalst. Op dit moment wordt er nog druk verbouwd in het pand in de Kerkstraat met zicht op de Grote Markt van Aalst. Op woensdag 7 maart vanaf 11.30 uur kan je hier Ellis-burgers gratis krijgen. "Op 7 maart zetten we de deuren van onze gloednieuwe vestiging in Aalst wagenwijd open. Naar goede gewoonte doen we dat met een stunt, dus geven we gratis burgers weg", luidt het bij Ellis Gourmet Burger. De hamburgerketen is gestart in Brussel maar heeft nu restaurants op meer dan tien locaties in België, maar ook in Parijs, Amsterdam en Rotterdam. (RLA)