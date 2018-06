Elisa viert 101ste verjaardag 29 juni 2018

Elisa Vermeir is deze maand 101 jaar heworden. "Elisa werd geboren in Moorsel op 21 juni 1917 en woont er nu nog steeds. Elisa kreeg een geschenk van de stad en van het koningshuis", zegt schepen van Senioren Mia De Brouwer (N-VA). Ze werd geboren in een gezin met zes kinderen. Haar moeder stierf toen ze vier jaar oud was en Elisa hielp in het huishouden: koeien melken, helpen in de brouwerij en het boerenhof. Tot ze huwde met veldwachter Albert De Meyst werkte ze in het café van haar vader, Bij Pruisens. Haar man stierf op zijn 72ste. Ondertussen zijn er drie zonen, vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.











(RLA)