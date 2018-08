Elisa maakt viergeslacht compleet Rutger Lievens

28 augustus 2018

Baby Elisa uit Erembodegem maakt een viergeslacht compleet. De trotse ouders heten Evy D'Hoe en Jimmy De Brabanter. Marleen François is de grootmoeder en Liliane Amerijckx is overgrootmoeder. "Voor ons is dit het tweede viergeslacht", zegt mama Evy. "We hebben al een zoontje van 3 jaar, Natan. Dit was ook een viergeslacht maar dan aan papa's zijde."