Elf personen in ziekenhuis na rookintoxicatie BEWONERS KUNNEN NET OP TIJD ONTSNAPPEN UIT BRANDENDE WONING KOEN BATEN

02u52 0 Koen Baten Dylan in het midden, liep om een brandblusser en kon voorkomen dat het vuur zich verder zou verspreiden. Aalst In de Merestraat zijn in de nacht van woensdag op donderdag elf mensen met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. Eerder was in de woning brand ontstaan in de kelder. Een elektronisch apparaat ligt vermoedelijk aan de basis van de brand. Een vriend des huizes kon erger vermijden door het vuur te doven met een poederblusser. "Het was nipt, want de rook werkte erg verstikkend", aldus moeder Nathalie B.

Nathalie B. was met haar kinderen en hun partners aanwezig in het huis toen rond 1.30 uur het vuur ontstond in de leefruimte voor de kinderen, hun partners en vrienden. De moeder werd plots wakker door een hevige geur die in het huis hing. "Op dat moment hing er al heel wat rook in de woning en zag ik bijna niets meer. Ik liep onmiddellijk naar beneden om iedereen te wekken, maar de rook werkte heel verstikkend", klinkt het. "Ik raakte in ademnood en ben daarna blijkbaar op de grond gevallen. Indien we een seconde later naar buiten waren gegaan, had het misschien anders afgelopen", zegt Nathalie B.





Koen Baten De leefruimte zit volledig onder het roet. Alles wat aanwezig is kan niet meer worden gebruikt.

Vriend des huizes

In de woning was op dat moment ook vriend des huizes Dylan aanwezig. Toen hij wakker werd en de rook opmerkte, liep hij onmiddellijk naar zijn wagen om een poederblusser te halen. Vervolgens kon hij in de kelder het vuur, dat op de salontafel was ontstaan, blussen. "Dylan heeft ervoor gezorgd dat het niet erger werd en dat we ons huis nog hebben", aldus Nathalie B. De brandweer van Aalst kwam snel ter plaatse, maar moest niet meer blussen. Zij zorgden voor voldoende verluchting in de woning.





De man van Nathalie was op dat moment aan het werk en kwam onmiddellijk naar huis toen hij het nieuws vernam. Op dat moment waren er elf personen aanwezig in het huis. Zij moesten allemaal worden afgevoerd naar het Onze Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst. Vier personen verkeerden even in kritieke toestand, maar waren snel aan de beterhand.





Zuurstoftank

In het ziekenhuis hadden ze de zuurstoftank in gereedheid gebracht voor mensen met een co-intoxicatie, maar uiteindelijk hoefde die niet gebruikt te worden. "We hebben wel heel de nacht in het ziekenhuis moeten blijven om weer voldoende zuurstof in onze longen te krijgen, want het werkte heel prikkelend", vertelt Nathalie. "We hebben vier uur aan de zuurstof gehangen en gisterenmorgen rond 9 uur waren we thuis. De hele leefruimte is volledig vernield en ook de kleren van de bewoners zullen grondig moeten worden gewassen worden. We zijn vooral heel opgelucht dat het niet erger is afgelopen."