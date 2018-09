Elf bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter stuur Koen Baten

02 september 2018

10u03 2

De politie van Aalst voerde afgelopen weekend een algemene verkeerscontrole uit op verschillende invalswegen. De focus werd gelegd op het gsm-gebruik, veiligheidsgordel en beschermende kledij bij motorrijders. Er werden ook alcoholtesten afgenomen.

In totaal werden er 81 bestuurders gecontroleerd op alcohol. Bij twee bestuurders was er een detectie van alcohol, maar verdere ademtesten waren negatief. Tien bestuurders kregen een boete van 118 euro voor het niet dragen van de gordel. Bij twee personen ging het om kinderen die niet in het verplichte zitje vervoerd werden.

Verder werden ook elf bestuurders betrapt op het gebruik van de gsm. Ook zij kregen een boete van 118 euro. Drie motorrijders werden betrapt op het niet dragen van de gepaste kledij en kregen een boete van 58 euro. Daarnaast negeerde een bestuurder ook het rode verkeerslicht. De politie kon ook nog een vrachtwagenchauffeur betrappen die reed zonder vervoersvergunning en een lading die niet voldoende vastgemaakt was. Hij kreeg een boete van maar liefst 2500 euro. Tot slot werden ook nog een persoon betrapt zonder een geldige verzekering, een andere bestuurder beschikte niet over een geldig rijbewijs.