Elektrische fietsster steekt over zonder kijken en botst met wagen 27 januari 2018

Een vrouw op een elektrische fiets is gisterenmorgen iets voor 7 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een personenwagen.





De fietsster, een oudere dame, reed op de Moorselbaan in Aalst in de richting van het OLV-ziekenhuis toen ze plots, zonder te kijken naar het verkeer, de weg wilde oversteken. Een vrouw reed toen met haar Citroën in dezelfde richting en zag de fietsster plots dwarsen. Ze probeerde nog uit te wijken naar het linker rijvak, maar kon een aanrijding niet meer vermijden.





Beperkte schade





De fietsster reed met haar fiets tegen de achterdeur van de wagen. Hierbij brak het glas van de auto in stukken en kwam het op de rijbaan terecht. De oudere vrouw geraakte hierbij gewond en werd naar het ziekenhuis afgevoerd voor verdere verzorging. De schade bleef beperkt tot de gebroken autoruit. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De rijstrook was hierdoor een tijdje versperd. (KBD)