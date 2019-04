Elektriciteitskast ontploft aan buitenkant van woning , bewoner kan brand zelf blussen Koen Baten

11 april 2019

Aan de Rampelberg in Baardegem is vannacht rond 4.15 uur een elektriciteitskast aan de buitenkant van een woning ontploft en in brand gevlogen. Het vuur werd opgemerkt door de bewoner zelf die onmiddellijk de brandweer verwittigde. Toen zij aankwamen was de buurman er al in geslaagd het vuur zelf te doven en moest de brandweer niet meer ingrijpen. Ze deden wel nog een controle van de kast en verwittigden Fluvius om langs te komen. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt tot de elektriciteitskast.