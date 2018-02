Eirg eert haar (schijn)heiligen GROEP IN DE KIJKER 09 februari 2018

'In Oilsjt zèn 't aal (schoin)hoilegen, mor Onzjier bleift nen Oilsjteneer', dat is het thema van de grote carnavalsgroep Eirg. Deze carnavalisten zijn de makkers van carnavalsprins Alex De Kegel - die ook lid is van de groep - en hebben hem de voorbije maanden gesteund in zijn race. In de stoet focussen deze carnavalisten op de nakende gemeenteraadsverkiezingen. "Op onze wagen zal je onder meer D'Haese, De Gucht, Uyttersprot en Ann Van de Steen zien staan als (schijn)heiligen. Bij de figuren van de politici wordt uitgebeeld wat ze al gerealiseerd hebben voor de stad", aldus carnavalsgroep Eirg.