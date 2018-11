Einde van het welles-nietesspelletje? “Prinsenverkiezing in 2019 kan wél nog in Flora” Rutger Lievens

12 november 2018

18u51 0 Aalst Op 26 januari 2019 zingen Bart De Meyst en Massi Semeraro hun liedjes op de prinsenverkiezing in de Florahallen. Na maanden van welles-nietesspelletjes is er een mondelinge afspraak tussen burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en de eigenaar van de Flora om de prinsenverkiezing er nog eens te laten plaatsvinden.

De voorbije maanden wisselden euforische berichten à la ‘Prinsenverkiezing kan zéker doorgaan in de Flora!’ zich af met ‘Horrorscenario voor carnaval: geen zaal voor prinsenverkiezing’. Als het over de prinsenverkiezing gaat, is de belangrijkste vraag natuurlijk: ‘Wie wordt de winnaar, Massi of De Meyst?’ De op een na belangrijkste was dit jaar: ‘Waar zal de prins verkozen worden? In een tent op de Keizershalparking of toch in de Flora?’

Mondeling akkoord

Enkele dagen geleden was er een overleg tussen burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en de eigenaars van de Flora, de GL Group, om duidelijkheid te scheppen over de locatie. “Ik vind het nog een beetje te vroeg om er iets over te zeggen, want het is voorlopig nog een mondelinge overeenkomst. Maar binnenkort zullen we een gebruiksovereenkomst ondertekenen om de prinsenverkiezing te kunnen laten doorgaan in de Flora in januari 2019. Wellicht kan de zaal ook in 2020 nog eens worden gebruikt”, zegt burgemeester D’Haese.

RUP Mijlbeek

De eigenaar van de Flora wacht al jaren op een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) waardoor de Flora tot een woonzorgsite kan ontwikkeld worden. De voorbije maanden had de eigenaar de oplevering van dat ruimtelijk uitvoeringsplan gekoppeld aan het gebruik van de zaal. Als de stad het RUP afwerkte, mocht de zaal eventueel nog eens gebruikt worden. Maar ruimtelijke ordening is sowieso een traag proces. “Ik wil de twee van elkaar loskoppelen”, zegt burgemeester D’Haese daarover. “De timing om tot een RUP te komen zit weer op schema.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) zegt dat er voor het einde van het jaar de noodzakelijke plenaire vergadering met stakeholders zal door kunnen gaan. “We hebben al een heel lang overleg gehad met alle stakeholders. Na heel veel overlegmomenten met Agentschap Wegen en Verkeer is er een consensus gevonden rond de mobiliteit. De timing wordt gehaald zodat in december nog de plenaire vergadering kan plaatsvinden. Dat zou betekenen dat we in de loop van volgend jaar zeker een ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen hebben”, zegt ze.