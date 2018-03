Einde van 30 jaar bib op 'tijdelijke locatie' AFSCHEID MET WAFELENBAK VOOR VERHUIS NAAR UTOPIA RUTGER LIEVENS

01 maart 2018

02u58 0 Aalst Met een Grote Wafelenbak in Nero-stijl heeft de hoofdbibliotheek van Aalst in de kelders van cultuurcentrum De Werf de deuren definitief gesloten. In 1988 besloot de stad om daar de bib in onder te brengen, als 'tijdelijke oplossing', tot er een nieuw bibliotheekgebouw werd gezet. 30 jaar later is dat bijna het geval met Utopia op de Graanmarkt.

Op 21 juni opent Utopia, de nieuwe thuis voor de bibliotheek en de Academie voor Podiumkunsten aan de Graanmarkt. 86.713 boeken en 68.656 cd's en dvd's moeten verhuisd worden van De Werf naar Utopia. "Om die verhuis mogelijk te maken, sluit de Aalsterse hoofdbibliotheek in de Molenstraat de deuren. Daarmee komt een einde aan een hoofdstuk dat in 1988 begon. In dat jaar werd de hoofdbibliotheek ondergebracht in de benedenverdieping en kelders van het cultureel centrum De Werf", zegt diensthoofd Arnoud Van der Straeten. "Dat was tijdelijk, maar uiteindelijk heeft dat wel dertig jaar geduurd. Onze medewerkers hebben hier al die jaren het beste van zichzelf gegeven en we hebben een succesvolle werking uitgebouwd: 16.300 leners en gemiddeld 4.500 bezoekers per week, dat is niet niks. Op deze plek kan je geen moderne bibliotheek uitbouwen. We zijn dan ook heel blij met de verhuis naar Utopia."





Dicht bij school

Het stadsbestuur van Aalst met schepen van Bibliotheek Karim Van Overmeire (N-VA) op kop trakteerde in de bib op 1.500 gratis wafels. Lena, Joke, Nore en Sara, allen 11 of 12 jaar oud, kwamen naar De Werf om een wafeltje te eten. "De bib is vlakbij onze school, DvM, en dus kennen we ze goed. We hadden gehoord via de school dat er een grote wafelenbak was en daarom hadden we hier met de vriendinnen afgesproken", zeggen ze. Deze meisjes hebben nooit anders geweten dat de hoofdbibliotheek van Aalst in de kelders van De Werf in de Molenstraat was, maar Petra Verleysen is al wat ouder en heeft de bib wel nog op een andere locatie geweten. "Ik was acht jaar oud toen in 1988 de bib hier opende. Voor die tijd gingen we boeken lenen in de Kattestraat. Wij komen met het gezin regelmatig naar de bib. Mijn beide kinderen zitten in de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen en lezen dus wat af", zegt ze.





De 83-jarige Hélène Pluym kwam ook afscheid nemen van de bibliotheek en genoot van de wafels die het personeel haar aanboden. "Meestal stop ik eens in de bibliotheek als ik mijn boodschappen doe in de stad, maar dat zal niet veranderen nu alles verhuist naar Utopia", zegt ze.





Bibliotheekgebruikers die recent nog iets ontleend hebben uit de hoofdbibliotheek krijgen een terugbrengdatum tussen 23 en 27 april. "Men kan terecht in de filialen in Terlinden, Nieuwerkerken, Erembodegem en Herdersem. Voor de kranten en de belangrijkste tijdschriften kan je terecht in het stedelijk museum."