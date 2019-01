Einde nadert voor danscafés The Tube en The Kings. ‘Wilfrit’ gaat danscafés The Kings en The Tube ombouwen tot frituur Rutger Lievens

11 januari 2019

14u34 0 Aalst Verdwijnt straks het legendarische danscafé The Kings van de Hopmarkt in Aalst? Wilfried Van Wesemael van frituur Wilfrit dient binnenkort een bouwaanvraag in om de danscafés The Tube en The Kings Club naast zijn deur om te bouwen tot een frituur.

In de jaren 70, 80 en 90 was de Hopmarkt het hart van het uitgaansleven van Aalst met legendarische danscafés als Backstage, Melrose en vaste waarde sinds jaar en dag: The Kings Club of kortweg The Kings. Het ziet ernaar uit dat er op de Hopmarkt alleen nog in zaal Cinema - een fuifzaal van de stad Aalst - gefeest zal worden.

Wilfried Van Wesemael, de bekendste frituuruitbater van Aalst en een ex-wielrenner die ooit de Ronde van Zwitserland won - is al jaren buur van The Tube en The Kings. Hij wil de danscafés ombouwen tot een frituur. “De bouwaanvraag zullen we eind deze maand indienen. Het is de bedoeling dat de voorzijde van de cafés frituur wordt. Achteraan komt er een parking en erboven komen appartementen”, zegt Wilfried. Waar de huidige frituur zich bevindt zal een inrit voor de parking achter het gebouw komen.

Of dit het definitieve einde is van danscafé The Kings, is niet duidelijk. Er is sprake van een verhuis van het café, maar de uitbater wil er voorlopig geen commentaar over kwijt.