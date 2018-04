Einde nabij voor jeugdhuis Terlinden SUBSIDIES BEROEPSKRACHT AFGESCHAFT, VRIJWILLIGERS NIET INZETBAAR RUTGER LIEVENS

16 april 2018

02u43 1 Aalst Terlinden haalde vorig jaar nog haar 50ste verjaardag, maar nu heeft de algemene vergadering van het jeugdhuis beslist om in vereffening te gaan. Alle subsidies voor een beroepskracht zijn opgedroogd en er staat geen jong vrijwilligersteam klaar om het jeugdhuis open te houden.

Het kwam dit weekend als een donderslag bij heldere hemel, maar insiders zagen de bui al een tijdje hangen. "Vorig jaar vierden we nog ons 50-jarige bestaan met een groot feest waar het een blij weerzien was met de vele oud-leden die over de jaren heen het jeugdhuis hebben gedragen. Ook dit jaar zullen wij nog een groot feest geven, maar deze keer zal het om een afscheidsfeest gaan", zegt het bestuur van jeugdhuis Terlinden.Zolang er een voltijdse beroepskracht mee bezig was, leefde het jeugdhuis. "Toen de subsidie in 2017 werd gehalveerd naar een halftijdse kracht, betekende dat al een eerste zware aanpassing, die we na een succesvolle actie met de steun van de stad Aalst en eigen middelen toch konden aanvullen tot een voltijdse betrekking. Helaas, in 2018 droogde deze bron helemaal op en dienden wij dus afscheid te nemen van onze beroepskracht", zegt Paul Schelck van Terlinden. "Het was de bedoeling om tegen 2018 een groep vrijwilligers klaar te hebben die het jeugdhuis zouden vormgeven en openhouden. Jammer genoeg zijn die er niet klaar voor. Afspraken worden niet nageleefd."





Prestigeprojecten

De huidige raad van bestuur slaagde erin om de schulden de voorbije zes jaar weg te werken waardoor het jeugdhuis financieel gezond is. "Het huurcontract met de parochie loopt af in augustus, het zal niet meer verlengd worden", klinkt het. "Financieel zit het wel goed, maar er is geen geld voor een beroepskracht en als je dan hoort dat er 2 miljoen euro gaat naar fuifzaal Cinema, dan hadden we liever gehad dat er geld was gegaan naar een jeugdopbouwwerker hier." Dat is ook de kritiek van gemeenteraadslid Sam Van de Putte (sp.a)."Het stadsbestuur geeft veel geld aan prestigeprojecten, maar vergeet te veel de basisvoorzieningen", zegt hij. Het ziet ernaar uit dat jeugdschepen Iwein De Koninck (CD&V) naar de verkiezingen gaat met een jeugdhuis minder in zijn stad. "Volgens wat ik hoor zitten de jongeren en de raad van bestuur niet op één lijn. Ik blijf het overleg organiseren en we zullen zien of de soep even heet gegeten wordt als ze nu wordt opgediend door de raad van bestuur", zegt De Koninck.