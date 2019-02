Eigenaars verbranden afval in woning die te koop staat Koen Baten

06 februari 2019

17u39 0

Op de Moorselbaan in Aalst is woensdagochtend een brand uitgebroken in een oude rookkamer van een beenhouwerij. De bewoner had er niets beters op gevonden dan wat afvalhout op te stoken in de kamer. Het pand stond leeg en zou verkocht worden. De eigenaars besloten tijdens het opruimen om het afval op te stoken binnen in het huis. Hierdoor ontstond heel wat rookontwikkeling. De Aalsterse brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Ook enkele aanpalende woningen moesten worden verlucht. Er vielen geen gewonden.