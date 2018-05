Eetfestijnen bij twee brandweerposten 16 mei 2018

Twee brandweerposten van de hulpverleningszone Zuid-Oost houden tijdens het weekend van 2 en 3 juni een eetfestijn.





Brandweerpost Aalst steunen kan in ontmoetingshuis De Brug langs Hertshage op zaterdagavond en zondagmiddag. Op het menu: varkenshaasje, kabeljauwhaasje en balletjes in tomatensaus. Volwassenen betalen 15 euro en kinderen 9 euro.





Gelijktijdig serveert brandweerpost Lede in zaal De Bron langs de Kerkevijverstraat steak, kipfilet en warme zalmfilet. Kaarten hiervoor kosten 16 euro (volwassenen) en 10 euro (kinderen). Bestellen kan bij de leden van beide brandweerposten. (KMJ)