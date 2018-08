Eetfestijn voor uitgebrande frituur Gijzegem Koen Baten

26 augustus 2018

11u05

Op zondag zeven oktober zal op de terreinen van FC Wilskracht in de Drapstraat in Gijzegem het eetfestijn plaatsvinden voor frituur Casa Patata uit Gijzegem. De zaak ging op 9 juni volledig in vlammen op na een kortsluiting aan een van de ketels. Ignace De Smet verloor toen zijn hele levenswerk. Acht personen, buren en vrienden, besloten om toen in de bres te springen en een benefietactie op te zetten. "Intussen werden er al snoepzakjes verkocht. Dat ging heel goed en de mensen waren enorm bereid om ons te steunen, wat ons heel veel plezier doet. Het eetfestijn is de afsluiter van de hele benefiet en dan kunnen we het bedrag overhandigen", zeggen de organisatoren van de benefiet. Op het eetfestijn zijn er stoofvlees met frietjes of balletjes in tomatensaus te verkrijgen, zowel voor kinderen als voor volwassenen. Tijdens het eetfestijn wordt er ook een Tombola georganiseerd en is er een kindergrime en een clown aanwezig. Tickets kan je verkrijgen via de facebookgroep 'Benefietactie brand frituur Casa Patata Gijzegem' of via 0472045064. De kaarten zijn nog beschikbaar tot tien september. "We zullen ook op de avondmarkt staan in Gijzegem waar je kaarten kan aankopen samen met koffie, vlaai en brownies. Wij hopen dat we heel wat volk mogen ontvangen en zijn zeer dankbaar voor alles", klinkt het.