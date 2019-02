Eerste zonnestralen en terrassen op de Grote Markt zitten direct vol Rutger Lievens

14 februari 2019

15u46 0 Aalst Op de terrassen van de Grote Markt is het genieten deze namiddag. De eerste zonnestralen trokken meteen enkele zonnekloppers aan.

De terrasjesmensen moesten wel nog een dikke trui of jas aan, maar het zonnetje zorgde toch voor de eerste warme stralen. “Eerste terrasje van het jaar is een feit”, zei een terrasbezoekster. “Zalig in het zonnetje! Echt genieten”, klonk het.

Van op de terrassen konden de terrasbezoekers zien hoe de werken aan het carnavalsdecor al goed zijn opgeschoten. Volgende week vrijdag wordt dat dansende decor opgestart.